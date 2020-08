Retroscena Juve, Ronaldo furioso dopo l'ennesima debacle: riteneva Sarri inadatto

Notizie Calcio - E' di pessimo umore Cristiano Ronaldo in casa Juventus dopo l'ennesimo fallimento internazionale.

Ecco quanto riferisce La Repubblica oggi in edicola:

L’umore di Cristiano è segnalato tra il nero e il pessimo. Non ha ritenuto né Allegri né Sarri alla sua altezza, come forse non ritiene all’altezza la Juve, incitata via social a «pensare sempre come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo». In pratica invita la Juve a prendere esempio da lui. «I tifosi si aspettano di più. Possa questa breve pausa permettere a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro». Agnelli ha assicurato che Ronaldo «sarà ancora un pilastro di questa squadra ». Su questo non c’è dubbio.