Juve-Napoli, anticipazione CdM: sì ai tifosi azzurri non residenti in Campania allo Stadium, solo con tessera

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Sarri all’Allianz Stadium non ci sarà, guiderà la Juventus il suo vice Martusciello mentre i tifosi azzurri a Torino dovrebbero esserci. E' questa l'anticipazione data dall'edizione odierna del Corriere del Meggiorno a firma Ciro Troise

Juve-Napoli, sì ai tifosi azzurri allo Stadium

Ieri la determina dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato la questione alle valutazioni del Casms. Si va verso il modello adottato nelle ultime sfide tra Juventus e Napoli: apertura del settore ospiti per i tifosi azzurri possessori della tessera del tifoso non residenti in Campania, la vendita dei biglietti dovrebbe iniziare tra lunedì e martedì.