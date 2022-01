Juve-Napoli non si gioca? Gazzetta: difficile pensare ai 3-0 a tavolino, contano le decisioni del Collegio di garanzia

L’assalto del Covid ha aperto nuovi, pericolosi, fronti che mettono a rischio diverse partite del campionato che ricomincia domani. Tra cui Juventus-Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Nel pomeriggio è scattato l’allarme a Napoli, dove sono stati trovati altri positivi: il tecnico Spalletti, Mario Rui e Malcuit. In più un giocatore della Primavera e un altro membro del gruppo squadra. Oggi nuovo giro di tamponi: sarà decisivo.

Nella geografia dei contagi calcistici, il cerchio più a rischio è ancora quella di Salerno: la Asl è andata oltre i limiti del decreto di Natale (che prevede l’azzeramento della quarantena per i contatti stretti vaccinati o guariti dal Covid) considerando il contesto un vero e proprio cluster. Quanto alla dinamica “squadra fermata dalla Asl/conferma della partita da parte della Lega”, in questo momento non è il principale dei problemi. Si è già verificata nel caso della partita saltata a Udine prima di Natale. In questo contesto è difficile pensare a sconfitte a tavolino, memori delle decisioni della scorsa stagione del Collegio di garanzia"