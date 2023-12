Juve-Napoli, moviola Gazzetta: niente rigore su Di Lorenzo, un azzurro graziato

Notizie Calcio Napoli - Promosso a pieni voti Daniele Orsato per come ha diretto Juventus-Napoli interpretando bene quasi tutti gli episodi del match di ieri.

Juventus-Napoli 1-0, la moviola Gazzetta

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, giusto non dare il rigore al 19esimo per tocco di mano di Di Lorenzo: sia perché il colpo di testa di Bremer era ravvicinato, sia perché il pallone sbatte tra braccio alto e schiena. Giusto anche non fischiare niente nel contrasto Vlahovic-Juan Jesus al 4° minuto. Corretto il fuorigioco di Osimhen al 25esimo. Unica sbavatura il mancato giallo per Cajuste, tra l’altro diffidato, per intervento scomposto su Rabiot al 90esimo poco dopo l’ingresso in campo.