Juve-Napoli, il Fatto Quotidiano: caso grottesco, i calciatori giocheranno con la mascherina o eviteranno i contrasti?

Napoli calcio - L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano definisce grottesca la situazione di Juventus-Napoli:

"La Serie A non contempla rinvii, come detto, ma allo stesso tempo le squadre bloccate dai medici non possono giocare. Sono due livelli decisionali – il calcio e la sanità locale – che non comunicano tra di loro. Con situazioni grottesche come questa: il Napoli ha convocato tre giocatori – Zielinski, Lobotka e Rrhamani – perché i tamponi sono negativi, ma poi la Asl li ha fermati lo stesso perché avevano avuto contatti stretti con i compagni contagiati. Convocati, ma in quarantena. La stessa Asl intanto chiede ai calciatori “di attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio”. Per gente che di lavoro fa uno sport di contatto, la prescrizione fa un po’ ridere. Giocheranno con la mascherina o eviteranno i contrasti?"