Juve-Napoli 1-1, moviola Gazzetta: il Var doveva richiamare Sozza sul mani da rigore di Mertens. Non c'è nulla su De Ligt-Di Lorenzo

Napoli calcio - Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport per Juventus-Napoli 1-1. Per il quotidiano, la direzione arbitrale di Sozza è stata nel complesso buona.

"Siamo nel primo tempo e il Napoli è da poco passato in vantaggio. Su di una punizione calciata da Cuadrado, Mertens a centro area è a contatto con Morata e allarga il braccio, poi proprio quando sta per passare la palla, nell’atto di ritrarlo, respinge il tiro del colombiano. Il braccio non è attaccato al corpo e va a chiudersi verso la palla: il Var Irrati avrebbe dovuto consigliare la review all’arbitro per un rigore che ci stava. Regolare l’1-1 della Juve: a inizio azione il contatto Bernardeschi-Demme è minimo e non da intervento Var. Nel finale contatto De Ligt-Di Lorenzo in area bianconera: troppo leggero per un rigore".