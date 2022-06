Koulibaly-Juve, Gazzetta - Assalto bianconero: pronti 20 milioni più un giocatore per il Napoli

Calciomercato Napoli - "Kalidou Koulibaly al posto di re Giorgio Chiellini per fare finalmente coppia con Matthjis de Ligt". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che annuncia un assalto bianconero al centrale del Napoli. A facilitare questo movimento di mercato è la cessione di Demiral all'Atalanta che ha garantito 20 milioni cash alla Juventus.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"La missione affidata a Federico Cherubini non è semplice, perché il Napoli vuol tenersi stretto il suo uomo d’oro. E De Laurentiis, se davvero fosse costretto a privarsi del senegalese, preferirebbe cederlo all’estero, magari al Barcellona o al Psg. È il motivo per cui alla Continassa stanno seguendo la pratica con grande attenzione e grandissima discrezione. L’idea è quella di avvicinarsi a questo affare facendo conto su uno scambio. A gennaio, ad esempio, il Napoli era stato molto attivo per assicurarsi Federico Gatti dal Frosinone. Ecco perché il suo nome potrebbe comparire nella lista dei possibili preferiti. L’idea di partenza della Juventus è quella di mettere da parte un tesoretto di almeno 20 milioni di euro per preparare la lunga marcia verso Napoli".