Juve-Inter, Gattuso non vuole condizionamenti: spunta la parola chiave per tutto il gruppo

Napoli Calcio - La Juventus nel finale con un rigore generoso ha battuto 3-2 l’Inter, il Napoli per blindare la zona Champions dovrà battere la Fiorentina. Gattuso vuole che il Napoli non si faccia condizionare da Juventus-Inter per non bruciare l’emozionante cavalca ta compiuta per uscire dalle difficoltà patite nei mesi di gennaio e febbraio, soprattutto a causa delle assenze di giocatori determinanti, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

De Laurentiis è a Firenze da venerdì, sta facendo sentire il supporto del club in un momento così importante. Gattuso dovrà fronteggiare vari avversari, non solo la Fiorentina che potrebbe essere il suo futuro ma anche l’ansia, la frenesia, la pressione sulla squadra. La parola-chiave del Napoli per l’assalto all’Europa che conta è continuità nel rendimento, nelle prestazioni, nei risultati ma anche nelle scelte.