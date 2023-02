Juve, Chiesa: "Io e Vlahovic possiamo diventare meglio di Osimhen e Kvara? Ecco cosa penso"

Calcio Napoli - Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Con Vlahovic vi siete conosciuti alla Fiorentina e vi siete ritrovati alla Juventus, ma non avete ancora mai giocato insieme. Ora che entrambi avete recuperato dagli infortuni potete diventare meglio di Osimhen e Kvaratskhelia?

«La coppia Osi-Kvara è una delle più forti della A, sono tutti e due in grande forma e soprattutto hanno trovato affiatamento giocando insieme dall’inizio della stagione. Io e Dusan abbiamo avuto dei problemi, ma tra noi alla Fiorentina c’è sempre stata una grande complicità che speriamo di ritrovare alla Juventus. Mi è dispiaciuto non esserci contro il Monza soprattutto perché erano tornati Vlahovic e Pogba. Ho avuto un problema al flessore, nulla di preoccupante. Contro la Lazio in Coppa Italia ci sarò».