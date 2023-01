Juve, accuse choc: il 'Libro nero di Paratici' e l'ipotesi di illecito sportivo: Cherubini era pronto ad usarlo per il suo rinnovo

Le parole fanno più impressione del meno 15 di penalizzazione, a leggere le 36 pagine della motivazione della corte d’Appello federale contro la Juve: illecito grave, ripetuto e prolungato; bilanci non attendibili; alterazione del risultato sportivo. Bastano due passi: il «Libro nero di FP» (Fabio Paratici) è «inquietante» e la «mancata presa di distanze da esso della Juve, a prescindere da ogni ulteriore rilevanza, ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva». L’altro, di una riga: i bilanci «semplicemente non sono attendibili».

Andrea Agnelli

Juve, accuse choc

I vizi di illogicità, bilanci non attendibili, illecito disciplinare e risultato alterato. Ecco perché i giudici, come riporta il Corriere della Sera, dando ragione alla ricostruzione della Procura, spiegano come la competizione sia stata falsata:

«Tutte queste considerazioni portano a una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare a una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive».

A inchiodare la Juve è la documentazione proveniente dai dirigenti «con valenza confessoria» ma anche «i manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori di fatture». E poi c’è il «Libro Nero di FP» (Fabio Paratici), scritto da Cherubini e dalla stessa corte definito «inquietante». La motivazione ripercorre come il Libro fosse stato preparato da Cherubini come documento da utilizzare in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale con Paratici:

«Era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”».

