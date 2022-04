Emergenza difesa ad Empoli, le ultime su Juan Jesus e Di Lorenzo: possibile mossa a sorpresa

Notizie Napoli calcio. Nuovamente problemi dall'infermeria per Luciano Spalletti. In vista di Empoli, oltre a Lobotka, mancherà anche Koulibaly squalificato: nel reparto difensivo gli uomini sono contati e bisognerà valutare le condizioni di Juan Jesus e Di Lorenzo. Ecco le ultime da Tuttosport.

Di Lorenzo sta migliorando ma non ce la farà per domenica. Tra gli assenti ci sarà anche Koulibaly (per squalifica) e il suo naturale sostituto Juan Jesus ieri si è allenato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro. Spalletti spera di recuperarlo, ma se non dovesse farcela potrebbe lanciare Axel Tuanzebe che finora ha giocato poco collezionando con la maglia del Napoli solo 2 presenze tra campionato e coppa Italia per un totale di 130’ minuti