Perché Acerbi è stato assolto? Gazzetta svela: Juan Jesus ha commesso due ingenuità giuridiche davanti alla Procura Federale

Napoli - La Gazzetta dello Sport spiega i motivi dell'assoluzione di Francesco Acerbi dal punto di vista giuridico. A carico dell'interista - secondo la tesi del quotidiano - c'era la mancanza di indizi più che di prove. per questo motivo il giudice sportivo ha deciso per la piena assoluzione del calciatore: "

"Del resto è proprio la mancanza di indizi, più che di prove, ad aver determinato la piena assoluzione di Acerbi. È chiaro - si legge su Gazzetta - che se fosse stato trovato un audio o un video in grado di accertare l’insulto razzista del nerazzurro, si sarebbe immediatamente proceduto con le «almeno dieci giornate di squalifica» previste nell’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva sul “comportamento discriminatorio”.

Perché Acerbi è stato assolto nel caso Juan Jesus

Secondo la Gazzetta dello Sport Juan Jesus avrebbe commesso un paio di ingenuità (in buona fede) al momento della deposizione davanti alla Procura Federale. per il quotidiano, la scelta del brasiliano di non farsi assistere da un legale è stato un errore. Acerbi, da parte sua, si è fatto assistere dal legale dell'Inter per cui è arrivato preparato al momento dell'audizione davanti alla Procura.

Nel dettaglio, Gazzetta scrive sulla scelta di Juan Jesus di andare da solo davanti alla Procura senza avvocati e nemmeno indicare un testimone, magari un compagno di squadra, che potesse avvalorare la sua versione dei fatti. Una mancanza non di poco conto a quanto pare per i risvolti legali: