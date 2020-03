Jovic-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis riflette sull'operazione, il ragazzo vuole giocare con continuità

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Jovic ed il Napoli: "Non è semplice, la trattativa, diciamolo pure, perché il Real Madrid vorrebbe puntare su questo ragazzo, che considera l’alternativa a Benzema. Ma Jovic ha fretta, vuole giocare. In questa stagione ha messo insieme 24 presenze, ma soltanto 6 dal primo minuto, e 3 gol. Poco per un giovane di 22 anni che è anche nel giro della nazionale serba. La valutazione attuale del suo cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, una cifra considerevole, sulla quale De Laurentiis rifletterà".