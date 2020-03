Gazzetta - Il Napoli studia il colpo Jovic dal Real Madrid: fissato il prezzo, novità sul pagamento

Ultimissime Napoli - Jovic-Napoli: l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul possibile colpo Jovic per il Napoli:

Jovic

Jovic-Napoli, le ultime notizie di calciomercato

"Uno di questi è Luka Jovic, 22 anni, del Real Madrid dove è arrivato nella scorsa estate. I blancos l’hanno acquistato dall’Eintracht Francoforte dove il ragazzo s’è messo in evidenza realizzando 25 reti in 54 presenze. La presenza di Benzema, sotto certi aspetti, lo penalizza un po’, perché finora Zidane ha puntato solo ed esclusivamente sul centravanti francese. Jovic ha una valutazione attuale che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Cifra che il Napoli ritiene di poter trattare, magari dilazionando il pagamento in un paio di anni".