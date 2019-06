James Rodriguez-Napoli, CdS: tre moduli per esaltarne le caratteristiche [GRAFICO]

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha immaginato, qualora sovesse chiudersi realmente l'affare James Rodriguez al Napoli, tre possibili schieramenti tattici per il centrocampista colombiano. Il primo è un classico 4-4-2 dove James sarebbe dirottato sulla fascia sinistra di centrocampo. L'altro schema è il 4-2-3-1 con James largo sempre a sinistra mentre Insigne sarebbe il trequartista. Infine spunta anche un 4-3-3 ed in questo caso il colombiano farebbe l'ala destra per poter sfruttare il mancino.

In allegato i tre schemi per James Rodrigue zal Napoli