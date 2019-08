James Rodriguez-Napoli, CdM: "L'Atletico Madrid si defila, solo il Napoli sulle tracce di El Bandido"

Calciomercato Napoli - Resta nei radar della SSC Napoli James Rodriguez. Il colombiano è il sogno di mercato della tifoseria partenopea: il numero 10 del Real Madrid farebbe infiammare la piazza azzurra e potrebbe spingere il club verso la conquista del terzo scudetto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Campania ha fatto il punto della situazione sul calciatore di Zinedine Zidane. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"L’Atletico Madrid ha preso Rodrigo dal Valencia, dovrà realizzare le cessioni di Correa e Kalinic, quindi, anche in virtù del tetto salariale della Liga, si defila per James Rodriguez. Dal mondo Real Madrid si sussurra che ci sarebbe solo il Napoli in lista d’attesa per evitare che “El Bandido” finisca ai margini della rosa di Zidane".