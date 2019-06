James Rodriguez-Napoli, Repubblica: "ADL tenta il colpaccio alle sue condizioni, Real irremovibile sulla formula"

Ultimissime calcio Napoli - Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, per il Napoli in pole position c’è adesso James Rodriguez, che è tra l’altro un pupillo di Ancelotti e sarebbe dunque felicissimo di raggiungerlo in maglia azzurra.

Calcio Napoli mercato, le ultimissime su James Rodriguez

Il colombiano ha già dato la sua disponibilità, dicendosi pronto a ridiscutere addirittura il suo ricco ingaggio da 6.5 milioni, in scadenza nel 2021. Il cerchio potrebbe essere chiuso allungando il contratto del giocatore fino al 2024 e spalmando la cifra. Manca però l’accordo con il Real Madrid, che non si sposta dalla sua richiesta iniziale di 42 milioni cash. La via d’uscita è il prestito, con formula da definire. Da Castel Volturno spingono per il diritto di riscatto, mentre dalla Spagna sono per adesso irremobivili sull’obbligo.

Ma la ferrea volontà di James Rodriguez e i buoni rapporti tra il Napoli e il Real lasciano aperto più di uno spiraglio per il buon esito della trattativa. Per questo De Laurentiis è stato ieri possibilista, con il suo laconico “ vedremo”. Dovrà invece cercarsi un’altra destinazione Icardi, che al club azzurro non interessa più. Così ha deciso il presidente, che però un attaccante dovrà prenderlo lo stesso.