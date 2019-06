James Rodriguez al Napoli? Gazzetta: Ancelotti potrebbe cambiare modulo per usarlo al meglio, definita la punta davanti a James

Notizie calcio Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s’è detto disponibile al sacrificio economico pur di accontentare il suo allenatore Carlo Ancelotti, acquistandogli il centrocampista offensivo colombiano del Real Madrid James Rodriguez.

Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti a quel punto dovrà individuare, in qualche modo, il sistema migliore per utilizzare il trequartista del Real Madrid. È ipotizzabile che Ancelotti modifichi il suo 4-4-2 in un più affidabile 4-2-3-1, con la possibilità di utilizzare James Rodriguez centrale nei tre alle spalle del centravanti che, a meno di clamorosi colpi di mercato, dovrebbe essere Arek Milik.