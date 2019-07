James Rodrguez-Napoli, Il Mattino: riparte l'assalto al colombiano! ADL e Giuntoli aspettano per fare la mossa giusta

Il Napoli attende. Aurelio De Laurentiis aspetta per fare la mossa giusta in un mercato insidioso come quello in corso: il patron della SSC Napoli ha ancora nel mirino James Rodriguez. A mettere fretta agli azzurri non è il Real Madrid, ma il Milan.

Mercato Napoli - Si riapre la corsa per James?

Strano ma vero, perché i rossoneri sono ad un passo dal cedere André Silva al Monaco. E quindi? Direbbe qualcuno... Quindi si rischierebbe di dare vita al valzer di attaccanti in giro un po' in tutta Europa. Con l'arrivo di Silva in Ligue 1 si aprirebbe all'arrivo a Milano di Correa, attaccante dell'Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero, così, un po' di spazio in rosa per James, dichiarato obiettivo di Simeone. De Laurentiis e Giuntoli, nel frattempo, osservano: nell'arco delle ultime ore non è stata registrata alcuna accelerazione o frenata, la trattativa è in fase di stallo. Il tempo stringe, da oggi si torna a fare sul serio. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino.