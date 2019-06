James-Napoli, contatti continuo con Ancelotti: vorrebbe la numero '10', il mister farà di tutto per stimolarlo

James Rodriguez scalpita, non vede l’ora di poter essere un calciatore del Napoli: è pronto a vivere la sua esperienza italiana e a confrontarsi con il vecchio amico Cristiano Ronaldo. Sembra fatto il trasferimento in azzurro del campione colombiano. Aurelio De Laurentiis ha sfruttato l’amicizia di Jorge Mendes per poter accontentare le richieste di Carlo Ancelotti.

Ha parlato a lungo al telefono con Ancelotti il colombiano. Carletto ha spiegato al suo vecchio pupillo che nel Napoli può riscattare gli ultimi due anni non proprio brillanti al Bayern Monaco. Anche se in Germania le cose non sono andate come ci si aspettava non vuol dire che Rodriguez sia diventato scarso improvvisamente.

Il Napoli potrebbe essere la sua carta vincente. La piazza è molto calda e lo accoglierebbe in maniera calorosa. Si potrebbe pensare anche ad una presentazione in grande stile al San Paolo dopo la fine delle Universiadi e del ritiro di Dimaro. Il personaggio la merita tutta e anche i napoletani. Il colpo è bello grosso e i sostenitori azzurri sarebbero ben lieti di dargli un benvenuto come ai vecchi tempi. Il riferimento naturalmente è a Maradona. Napoli si smobilitò per poter vedere salire dalle scalette il più grande calciatore del mondo.

A proposito di Pibe. James Rodriguez ha sempre portato sulle spalle il numero dell’argentino. Numero che è stato ritirato dal Napoli proprio in suo onore. Ovunque ha giocato, però, il sudamericano lo ha sempre avuto e vestendo la camiseta azzurra non vorrebbe rinunciarvi. Bisogna, però, capire come fare. Anche perché la piazza la sua scelta già la fece tanto tempo fa. Naturalmente Ancelotti non avrebbe problemi ad accontentarlo.

Anzi, farà di tutto affinché il ragazzo colombiano possa essere stimolato ancora di più portando sulle spalle la 10. Non si farebbe lesa maestà a nessuno. Tanto meno al diretto interessato che ha sempre detto che per lui non c’erano problemi. Sin dai tempi di Lavezzi c’era questa discussione del numero di Maradona e proprio il Pibe diede il via libera. Potrebbe essere una mossa anche a livello di marketing. Poter mettere in vendita la maglia azzurra con il numero dieci e il nome James sarebbe il massimo per gli store Kappa. L’ultima parola spetterà, comunque, ad Aurelio De Laurentiis. Sarà il presidente a sciogliere la riserva e a dare il via libera per poter rivedere in campo un numero magico per i napoletani.