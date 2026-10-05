Italia-Turchia, Gazzetta: Mancini lancia Vergara titolare. La scelta su Di Lorenzo | GRAFICO

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio08:15  
BG
Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Antonio Vergara partirà titolare nella gara di questa sera tra Italia e Turchia secondo la Gazzetta dello Sport

Ultime notizie calcio Napoli - L’Italia giocherà questa sera alle 20,45 contro la Turchia. Sarà l’incontro che chiuderà queste tre settimane dedicate alla Nations League. Il Ct Mancini sembra orientato a proporre diverse novità dal primo minuto come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Italia Turchia, probabili formazioni

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport davanti a Donnarumma dovrebbero giocare Kayode (in vantaggio ancora su Di Lorenzo), Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo si rivede Romano con Doumbia e Barella. Nel tridente offensivo c’è Scamacca al posto di Pio Esposito con ai lati Maldini e soprattutto Vergara che potrebbe dunque partire per la prima volta titolare. Il centrocampista del Napoli era subentrato dalla panchina nell’ultimo match con la Francia.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top