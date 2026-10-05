Italia-Turchia, Gazzetta: Mancini lancia Vergara titolare. La scelta su Di Lorenzo | GRAFICO

Ultime notizie calcio Napoli - L’Italia giocherà questa sera alle 20,45 contro la Turchia. Sarà l’incontro che chiuderà queste tre settimane dedicate alla Nations League. Il Ct Mancini sembra orientato a proporre diverse novità dal primo minuto come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Italia Turchia, probabili formazioni

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport davanti a Donnarumma dovrebbero giocare Kayode (in vantaggio ancora su Di Lorenzo), Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo si rivede Romano con Doumbia e Barella. Nel tridente offensivo c’è Scamacca al posto di Pio Esposito con ai lati Maldini e soprattutto Vergara che potrebbe dunque partire per la prima volta titolare. Il centrocampista del Napoli era subentrato dalla panchina nell’ultimo match con la Francia.