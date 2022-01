Il Mattino - Italia: Mancini fa fuori Insigne dopo gli spareggi, decisiva la scelta del Toronto

Ultimissime notizie sull'Italia del CT Roberto Mancini impegnata negli stage in vista degli spareggi Mondiali in Qatar 2022 in queste ore, dove ci sarà Insigne e poi sarà fatto fuori dal giro della Nazionale italiana.

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino dove vengono analizzate le parole del ct Roberto Mancini che apre all'addio di Insigne dall'Italia, con la Nazionale che può salutare il suo numero 10 a seguito della scelta di andare a giocare con il Toronto in MLS.

Ed è normale, quando si parla di Lorenzo Insigne, che l'unico orizzonte che conta è quello dei playoff per il Qatar 2022: «Per marzo non ci saranno problemi perché starà ancora qui e anche per le partite di Nations League a giugno credo che non ci saranno intoppi. Poi è chiaro che faremo come per tutti le valutazioni in base al momento». Già, il momento. Ma anche il calendario di Mls. Perché dal primo luglio Insigne si sposterà in Canada e lì in estate si gioca. Anzi si è nel pieno della stagione. Quindi Lorenzo dovrà accorciare le sue vacanze per poter essere in campo il 3 luglio, contro il Seattle. Nessun ritiro pre-campionato, pochissimi giorni di vacanza: dovrà giocare e basta con il Toronto. Luglio e agosto. Fino al 9 ottobre, quando terminerà la regular season. E poi ci saranno i playoff della Mls. Insomma, Insigne è atteso da un 2022 sconvolgente sotto il profilo dell'impegno (anche emotivo). E dunque, il ct dell'Italia ha deciso per la politica di un passo alla volta: a marzo ci sarà contro la Macedonia e poi (speriamo) nella finale contro la vincente tra Portogallo-Turchia. Poi si capirà. Gli spareggi sono l'unica cosa che Mancini ha per la testa. Non può essere diversamente. Il solo pensiero di cadere in un altro burrone, come quello del 2018, non lo fa dormire. «Lorenzo? Aspettiamo e vediamo, intanto a marzo ci sarà».