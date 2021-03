Ultime notizie Napoli - L’effetto Maradona promette di essere l’arma in più del Napoli nella volata per la Champions, secondo Repubblica.

"Oggi la ripresa a Castel Volturno dopo i due giorni di vacanza concessi da Gattuso. S’avvicinano i recuperi di Petagna, Rrahmani e Lobotka, ma c’è più attesa per il rientro degli 11 Nazionali. Italia e Belgio lasceranno in panchina Insigne e Mertens, già in campo due volte di fila. Tocca a loro, da sabato, cavalcare le suggestioni dello stadio di Diego"