Italia-Armenia, Corriere della Sera: Di Lorenzo favorito a destra, Mancini conferma Bonucci e Jorginho

Notizie Calcio Napoli - Questa sera alle ore 20.45 l'Italia sfiderà l'Armenia per cercare la decima vittoria consecutiva nel girone per la qualificazione agli Europei 2020. In campo dovrebbe partire titolare dal 1' anche Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Italia-Armenia, le probabili formazioni del Corriere della Sera