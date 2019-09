Ira Ancelotti, Repubblica: spogliatoi ancora inagibili, accusa grave a ridosso di campionato e Champions

Ultimissime Napoli - Le impalcature sono ancora al centro dell’open space che dovrà accogliere i campioni del Napoli, i pannelli per coprire i muri sono soltanto appoggiati e le docce non sono state montate. Gli spogliatoi dello stadio San Paolo di Napoli si presentano così a 48 ore dalla sfida contro la Sampdoria. Un ritardo evidente che ha fatto andare su tutte le furie Carlo Ancelotti. Un’accusa grave che arriva a ridosso del campionato e della Champions, due appuntamenti in cui il San Paolo presenterà al suo pubblico tutte le novità dovute alla ristrutturazione per l’Universiade, riporta l'edizione napoletana de La Repubblica.

San Paolo nuovo ma gli spogliatoi devono ancora essere ultimati

Il look esterno è effettivamente migliorato: i sediolini sono stati sostituiti e la scelta cromatica dell’azzurro è notevole. Nuovi anche gli impianti di videosorveglianza (con riconoscimento facciale) e quelli audio. Sono presenti anche due maxi- schermi, assenti dalla ristrutturazione per i Mondiali del 1990. L’interno dello stadio, però, è ancora in alto mare. La replica è affidata a Gianluca Basile, commissario straordinario per le Universiadi: «Di certo — spiega — non costringeremo il Napoli ad andare in un cantiere. Stiamo facendo tutto in tempi ristretti ma finiremo in tempo. Oggi i locali saranno puliti e domani saranno consegnati alla società azzurra».