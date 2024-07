"Io proprio non posso andare alla Juve". Buongiorno gela i bianconeri: ha scelto il Napoli

Alessandro Buongiorno ha rifiutato la Juventus: vuole giocare nel Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole rilasciate dal difensore del Torino nel momento in cui gli è stato detto che l'offerta di Giuntoli aveva superato quella del Napoli nella giornata di ieri. Il difensore non ha tentennato ribadendo la volontà di andare alla corte di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport:

"«Ma io non posso, io proprio non posso andare alla Juve», ha continuato a ripetere Buongiorno anche ieri, come già settimane fa, mesi fa: sin dalla fine del 2023, per la precisione, quando Giuntoli cominciò a discutere con l’agente di Alessandro dei suoi destini. Ma il procuratore di Buongiorno anche ieri ha dovuto allargare le braccia: e Giuntoli lo ha capito al volo. Anche perché stanno parlando i fatti, le scelte di questi giorni: mica opinioni che vanno e vengono.

Lo stesso Alessandro si è di nuovo confrontato con i vertici del Torino, ieri: «Come faccio? No, non posso», ha ribadito (e un anno fa aveva già detto no all’Atalanta, pur di restare nel Toro). Insomma, il torinese Buongiorno non poteva, non può aprire le porte (anche) alla Juventus perché (ascoltando non solo il suo cuore, ma anche il suo cervello granata) non se la sente proprio di tradire se stesso, la sua storia personale, la sua vita, i suoi sentimenti, la sua famiglia (del Toro...) e i tifosi granata. Sì, per lui andare alla Juventus sarebbe davvero un tradimento, a questo punto"