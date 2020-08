Intrigo Higuain, CorSera: la Juve vuole scaricare l'ingaggio da 18mln ma l'argentino non molla, River o ritiro nel suo futuro?

Ultime calcio - La Juventus riparte da Pirlo e ora lavora sul mercato, anche in uscita. Quella più complicata riguarda Higuain.

Higuin

Come scrive il Corriere della Sera, edizione Torino:

"L’uscita più complicata, Higuain. Il centravanti pesa a bilancio ancora per 18 milioni, una cifra enorme che difficilmente potrà essere toccata da un’offerta dell’eventuale prossimo club del Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro. E l’agentino, a sua volta, ha detto e ribadito al club bianconero di non avere alcuna intenzione di fare sconti sull’ingaggio ancora in ballo (7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto più altri 1,5 milioni attesi dalla scorsa stagione): per bilanciare l’eventuale minusvalenza di 18 milioni dovrebbe invece rinunciare a tutto o quasi. Non se ne parla, almeno così fa sapere il giocatore. E mentre dall’Argentina rimbalzano di nuovo voci che vogliono Higuain intenzionato a non tornare a Torino, o addirittura a considerare l’ipotesi del ritiro, le parole di suo papà Jorge suonano minacciose: «È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare altrove». Un bell’ingorgo insomma".