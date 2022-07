Intervista Krol: "Scudetto? De Laurentiis ascolti Spalletti e Giuntoli! Osimhen se sta bene supera i 20 gol"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Napoli e Mertens non hanno rinnovato.

«Per me è inconcepibile. Non posso pensare che sia solo una questione di ingaggio o di età. Dries è in grado di essere ancora decisivo, pure a 35 anni. A De Laurentiis dico: guarda cosa ha fatto la Juve. Di Maria che ha quasi la stessa età di Mertens. Per prendere sul mercato uno come il belga devi spendere tanti soldi...»