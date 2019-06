Fabián: "Napoli? È mancato solo il titolo, lo vogliamo tutti! Milik a Liverpool, speriamo d'essere più fortunati. I napoletani ti danno tutto..."

Ultimissime calcio Napoli - Fabián Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo uno stralcio.

Per noi è andata benissimo, lei cosa dice?

«Si, è stato un anno molto positivo. Tanto per me singolarmente come per il Napoli: abbiamo lottato su tutti i fronti, è mancato solo il titolo che desideravamo tutti. Ora siamo pronti per ripartire con grande speranza e voglia. Per me è arrivata la nazionale, che è un grande premio alla stagione. E c’è l’Europeo Under 21: un ultimo piccolo grande sforzo per chiudere al meglio».