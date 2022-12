Interesse Barcellona e Atletico Madrid per Di Lorenzo: la reazione del capitano del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un po' come Giovanni Di Lorenzo ha reagito alle voci di un forte interessamento del Barcellona per la prossima stagione. Il terzino del Napoli nei mesi scorsi era stato anche attenzionato da un altro club iberico come l'Atletico Madrid.

Interesse Barcellona per Di Lorenzo

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Di Lorenzo: