Inter, Young: "Coronavirus? In Italia lockdown totale, è un ottimo esempio! In Inghilterra la metropolitana è ancora affollata..."

Ultime notizie calcio - Ashley Young, esterno dell'Inter, ha rilasciato una intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera" in cui in maniera inevitabile ha parlato dell'allarme Coronavirus, lui che lo ha vissuto prima in Italia e poi in Inghilterra, dal momento che si è trasferito con la famiglia a Londra. Queste le sue parole che fanno riflettere sulla gestione della situazione in terra inglese:

"Da voi il lockdown è stato totale: l’Italia ha dato un ottimo esempio. In Inghilterra c’è chi ancora va al lavoro e la metropolitana è troppo affollata. Da noi ho visto scene di avidità con gente che svuotava i banconi dei supermercati. Mondo senza calcio? C’è una pandemia globale: allo stato attuale il calcio non è importante. La gente muore, pensiamo a uscirne. Molti dicono di non riuscire a stare chiusi in casa per tre settimane. Io chiamo spesso un mio amico. Era malato, ha avuto il cancro, è rimasto sei mesi in ospedale, sospeso tra vita e morte. Mi racconta quanto è stato difficile. Penso a lui, a quello che ha passato. Stare in casa non è difficile, si riscoprono gli affetti, la famiglia, per cui non abbiamo mai tempo. Aiuta stare insieme in un periodo così. Alla fine direi che è una grande opportunità: non sprechiamola".