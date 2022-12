Osimhen sfida Lukaku, Il Mattino: c'è un dato da urlo per il centravanti del Napoli

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più il 4 gennaio che con Inter-Napoli sancirà il ritorno del campionato per la squadra di Spalletti.

Per la sfida di San Siro, come riporta Il Mattino, fari puntati su Osimhen e sul rientrante Lukaku in casa nerazzurra:

La potenza di Lukaku contro la velocità di Osimhen: Inter-Napoli è innanzitutto la sfida tra i due centravanti. Victor invece ha viaggiato a ritmi fortissimi segnando 9 gol in 11 partite di campionato, 10 in totale con quello in Champions all’Ajax al “Maradona” in 14 presenze. Una media gol straordinaria quest’anno dell’attaccante del Napoli, come lo è stata per Lukaku nei suoi primi due anni all’Inter (51 presenze e 34 gol nel 2019-2020, 44 presenze e 30 gol nel 2020-2021). Il belga ha una potenza straripante, il nigeriano è velocissimo e diventa imprendibile appena va via sui primi passi al difensore avversario. E i due hanno una caratteristica in comune: diventano letali negli spazi.