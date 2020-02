Gattuso punta sul tridente dei piccoletti per battere l'Inter! CorSport: "Non si vedevano titolari insieme dalla gara contro l'Udinese"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattsuo punta sui tre piccoletti in attacco per provare a battere l'Inter di Antonio Conte. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Da Callejon a Mertens e, infine, a Insigne è niente, è una veronica per catturar le stelle, è un dribbling o un “tiroagiro” per sedurre la platea, sono tracce di “scugnizzi” che rimangono scolpiti qua e là e che ora riemergono, in questa Inter-Napoli (una semifinale di coppa Italia, ex) che appartiene a loro per diritto calcistico. E’ successo, certo, di ritrovarseli uno a fianco all’altro, è capitato anche a Udine, il 7 dicembre scorso, però in quella circostanza interpreti del 4-4-2 di Ancelotti, dunque impegnati in un’esecuzione diversa dallo spartito che ha scatenato la più fervida fantasia d’una Napoli proiettatasi sino alla soglia dello scudetto. Ma il tridente, così come stasera, nella San Siro da sedurre, sparì statisticamente a Marassi, alla fine di un ciclo che Gattuso vorrebbe in qualche modo e certo rilanciare, ma non soltanto con le suggestioni, anche con i movimenti e possibilmente con le invenzioni, con quelle diavolerie che rientrano nel loro campionario tanto vasto e vario".