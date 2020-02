Inter-Napoli 0-1, Repubblica: l'ha vinta Gattuso con queste tre mosse

Ultimissime Calcio Napoli - Inter-Napoli 0-1: come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, è stata soprattutto la vittoria di Gennaro Gattuso quella di ieri a San Siro.

Ecco quanto evidenzia il quotidiano:

Se è per merito di Ancelotti che è in corsa per la Champions, si avvicina alla finale di Coppa Italia grazie a poche cose semplici fatte da Gattuso. Una su tutte: Maksimovic a uomo su Lukaku e Manolas su Lautaro, per un’ora. Un’altra: panchina per capitan Insigne, dentro Elmas. Il resto, di fronte ai 60 mila di San Siro, l’ha fatto una vampata del più appannato fra i talenti azzurri: Fabian Ruiz. Dopo un primo tempo da turista, s’è sbracciato per chiedere palla sulla trequarti, l’ha ricevuta, ha triangolato con Di Lorenzo e con un bel sinistro a giro ha trafitto Padelli, il vice Handanovic a cui l’Inter ha rinnovato la fiducia nonostante i due pasticci costati altrettanti gol nel primo tempo del derby. Già, il derby.