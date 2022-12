Inter, Lukaku lavora per il rientro: farà di tutto per esserci con il Napoli

Non si può dire che sia stata una ripartenza morbida, o lenta. Anzi, nel giorno di ritorno alla Pinetina, Lukaku ha lavorato più dei suoi compagni e seguirà la sua tabella di lavoro e, uno step dopo l’altro, si metterà in pari rispetto agli altri. Sarà anche per gli altri reduci del Qatar, con un pizzico di attenzione in più per Dumfries, che ha rivelato di avere un guaio al polpaccio: «Ma sarò a posto in 10 giorni».

Romelu Lukaku

Lukaku vuole esserci con il Napoli

Come riporta Il Corriere dello Sport:

"Insomma, più che la cautela per il vecchio infortunio conta che sia reduce da una settimana e spiccioli di stop: uno stop attivo, visto che si è fatto raggiugere dal suo preparatore di fiducia, ma evidentemente non sufficiente per tenerlo alla pari con Skriniar e soci. Lukaku verrà monitorato costantemente. Oggi sarà nuovamente alla Pinetina, con Correa e Onana, gli altri ultimi arrivati, mentre il resto della truppa avrà una giornata di riposo. Ha cerchiato sul calendario la data dello scontro diretto con il Napoli, il 4 gennaio. Big Rom vuole esserci a tutti i costi".

