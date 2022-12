Inter, Lautaro 'avverte' Inzaghi e mette il Napoli nel mirino: la mossa del Toro

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha intenzione di convincere Simone Inzaghi a dargli una maglia da titolare già contro il Napoli, il 4 gennaio. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Difficile, non impossibile. Il programma di Lautaro è chiaro: giovedì il rientro a Milano, venerdì 30 il primo allenamento ad Appiano. Non salterà altri giorni, sarà in campo anche quando i compagni riposeranno dopo l’amichevole con il Sassuolo. Cinque allenamenti veri per riprendersi l’Inter.

È una gara che lo stimola, il database racconta di quattro gol in otto partite di campionato. E la prima di queste, fu un urlo senza fine: 26 dicembre 2018, entrato in campo a 7’ dalla fine (allenatore Spalletti, oggi proprio al Napoli), in pieno recupero segnò l’1-0, la sua prima firma in una grande partita con la maglia dell’Inter"