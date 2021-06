Inter-Juve, si riapre il caso Pjanic: "Cancellato l'audio degli arbitri"

Ultime notizie Napoli - È spuntato il video della sala Var di Inter-Juventus del 28 aprile del 2018. Ma sono trentacinque secondi di filmato muto. L'ex procuratore federale Pecoraro aveva ragione: non c'è più alcuna traccia di quel dialogo tra Orsato e Valeri. Ne parla Il Mattino.

"Se ne era stupito dal primo momento di non averlo trovato nei file che gli avevano consegnato quando aveva aperto un fascicolo in Procura Figc. Ora il video c'è ma le voci sono assenti. Le immagini sono comparse tra gli atti del procedimento in corso a Bologna per una querela per diffamazione che Rizzoli, Orsato e Valeri hanno presentato contro il programma Le Iene che, partendo dall'intervista esclusiva del Mattino a Giuseppe Pecoraro del 3 maggio 2020, ha approfondito le dichiarazioni dell'ex prefetto di Roma, avanzando una serie di interrogativi. Quel video ricomparso senza audio, acquisito dalla squadra mobile della questura di Bologna, verrà questa sera proprio nel programma di Italia 1"