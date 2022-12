Inter, De Vrij KO: contro il Napoli giocherà Acerbi al suo posto

Ultime notizie Inter. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino riassume la situazione in casa nerazzurra in vista del big match contro il Napoli del prossimo 4 gennaio 2023.

La buona notizia per Inzaghi è il rientro anticipato di Marcelo Brozovic, che torna dunque a disposizione dell'Inter. Tra domani e dopodomani dovrebbe rientrare a Milano anche Lautaro Martinez, ancora in vacanza dopo la vittoria ai Mondiali. Inzaghi sorride anche per il recupero di D'Ambrosio e Correa, rientrati dall'infortunio e di nuovo a disposizione per la gara contro il Napoli.

Infortunio De Vrij

La notizia negativa riguarda De Vrij, che ha subito un trauma contusivo alla caviglia in allenamento: "La sua presenza contro il Napoli al momento è tutt’altro che scontata: qualora non riuscisse a farcela, al suo posto giocherebbe Acerbi dal primo minuto".