Inter, Ausilio: "Sfida con il Napoli fondamentale? Dobbiamo partire subito forte"

Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del premio "Maestrelli":

"Fondamentale la sfida con il Napoli? Direi di no, alla luce delle partite che ancora mancano. Sarà certamente importante ed è chiaro che noi dovremo partire subito forte. Siamo convinti di avere una squadra molto competitiva. Per quasi tutto il girone di andata, sono venuti meno Lukaku e Brozovic, e anche Correa è stato in difficoltà a livello fisico. Tornare a contare su di loro sarà il nostro mercato. E sarà importante, visto che si tratta di tre campioni. Saranno armi in più per noi"