Insigne: "Vincere contro la Juve è sempre bello: ecco la rete a cui sono più legato"

Napoli - Lorenzo Insigne al Corriere dello Sport ha ricordato le gare giocate contro la Juventus:

Juve-Napoli la vedrà con il suo compagno di squadra Bernardeschi?

«L’abbiamo vista insieme quando abbiamo vinto noi l’anno scorso. Spero che vada bene anche stavolta. Quando vinciamo contro la Juve è sempre bello».



Ne ha segnati 5 alla Juve: qual è quello a cui è più legato?

«Il rigore in casa, a porte chiuse: vincemmo 1-0. Prima avevo sbagliato il rigore in finale di Supercoppa. Era il giorno di San Valentino e volevo riscattarmi, segnai e dedicai il gol a mia moglie, ma quello a cui sono più legato in assoluto è la prima rete in Champions, la punizione contro il Borussia Dortmund, che bei ricordi»