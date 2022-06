Insigne in partenza per il Canada: fissata la data del debutto con il Toronto

Notizie Napoli calcio. Insigne è pronto a dire addio a Napoli per cominciare la sua nuova avventura in MLS. L'ormai ex capitano azzurro sta preparando gli ultimi dettagli prima di imbarcarsi con un volo solo andata destinazione Toronto.

Insigne Toronto

Debutto Insigne Toronto, la data

Insigne verrà accolto da superstar in Canada ed è già grande attesa per il suo esordio con il Toronto FC. Ecco quanto riportato da Repubblica:

Le vacanze del numero 10 uscente della Nazionale sono infatti agli sgoccioli e l’aspettano tutti con le braccia aperte al Toronto F. C., dove è già stata annunciata in pompa magna la data del suo attesissimo debutto nel Major League Soccer: il 9 luglio contro gli “ Earthquakes” di San Josè. L’attaccante di Frattamaggiore giocherà la sua prima partita in casa, al BMO Field, 30 mila posti rigorosamente a sedere.

Scherzo del destino, il 9 luglio sarà anche il primo giorno di ritiro a Dimaro del Napoli di Spalletti, per la prima volta senza Lorenzo Insigne.