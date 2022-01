Insigne-Toronto, D'Amico: "Così è nato il trasferimento in Canada: non si pentirà della scelta"

Napoli calcio - Andrea D'Amico, intermediario dell'affare Toronto-Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24

Com’è nata l’operazione Insigne? "A settembre abbiamo fatto una lista coi dirigenti del Toronto e Lorenzo era al 1° posto. Si ricordi che il club ha vinto il titolo Mls nel 2017 e coi Raptors hanno trionfato nel 2019 nel basket Nba. Lo considerano un numero uno e non si pentirà della scelta".

Prossimo colpo? "Orel Mangala, 23 anni, Under 21 belga che gioca nello Stoccarda. L’ho appena conosciuto, ha tanta qualità e dinamismo. Può essere importante come è stato Anguissa per il Napoli. Merita una grande".