Insigne-Toronto, CorSport: tra Lorenzo e ADL era finita già da 3 anni. Ha scelto la MLS anche per non essere avversario al Maradona

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Lorenzo Insigne e la scelta di andare al Toronto. Ieri c'è stato anche l'annuncio ufficiale.

"Semmai, di questi cinque mesi che ancora restano per gustarsi uno scugnizzo in tutta la sua spavalderia, altre cose si possono invocare e su tutte la necessità d’evitare che possano volare gli stracci, in una vicenda che non ha lati oscuri, a meno che non si voglia far finta di mentire a se stessi: Insigne e il Napoli, che poi sarebbe ADL, erano già distanti da un triennio, non erano più fatti l’uno per l’altro; e la strada verso il Canada è stata poi spalancata dall’assenza di offerte ragionevoli o invitanti di club di primissima fascia ma anche dal desiderio di quel simpatico «monello» d’evitare il pericolo, un domani, di dover arrivare nel «Maradona» da avversario"