Insigne tocca quota 350 partite col Napoli, CorSport: dopo il 5 ottobre è possibile che inizi il discorso sul rinnovo di contratto

Notizie Calcio Napoli - Gara speciale al Tardini per l’attaccante di Frattamaggiore. Domani il capitano del Napoli Lorenzo Insigne entra tra i cinque azzurrissimi di tutti i tempi che hanno indossato più volte la maglia, come racconta il Corriere dello Sport:

“350 candeline e tanti complimenti, Lorenzo. Trecentocinquanta partite da bagnare, lo spera Gattuso proprio come il protagonista di questa storia, con lo champagne della vittoria. Scrivi Insigne e leggi Napoli: un ipotetico addio non è mai stato sfiorato per tanti motivi, il contratto scadrà il 30 giugno 2022, è inevitabile pensare che a breve, magari dopo il 5 ottobre, il club e il suo manager Pisacane cominceranno ad affrontare il discorso del rinnovo. Domani alle 12.30 in trasferta con il Parma, partita che a Lorenzo varrà anche il gettone numero 350 con il Napoli, coppe comprese, a fronte di 90 gol”