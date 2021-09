Insigne recuperato, CdM: Spalletti non vuole rinunciare al suo capitano

Napoli Calcio - Recupera Lorenzo Insigne per l'esordio in Europa League di stasera. Ma giocherà dal primo minuto? Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Spalletti non vuole rinunciare al suo capitano che, dopo un paio di giorni trascorsi tra terapie e lavoro in palestra per superare la contusione al ginocchio destro, i postumi di uno scontro con Chiellini, ha svolto tutta la seduta in gruppo senza dare alcun segnale di fastidio. La fotografia del momento di Lorenzo è nelle parole di Spalletti in conferenza stampa: «Insigne ha fatto tutto l’allenamento, ha subito questa botta ma ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati e quindi è nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza».