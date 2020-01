Insigne-Politano, contatti prima di Natale: Lorenzo gli ha suggerito di accettare Napoli!

Calciomercato Napoli, come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Politano non sarà questa sera in tribuna al San Paolo.

Matteo Politano firma contratto

L’esterno offensivo classe ’93 ha scelto il numero di maglia (21), domani mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, poi il consueto appuntamento alla Filmauro per le firme prima di recarsi a Napoli.

Lorenzo Insigne a telefono nel ritiro Italia di Coverciano

Mercato Napoli, retroscena colloquio Insigne-Politano