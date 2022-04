Insigne piange, Gazzetta: svanito il sogno di vincere lo scudetto da capitano! Lacrime di delusione e rabbia

Le lacrime di Lorenzo Insigne sono l’epilogo di una sfida intensa, come racconta la Gazzetta dello Sport Lorenzo vede svanire il suo grande sogno di vincere lo scudetto da capitano della squadra della sua città.

"Quel pari ha fatto scattare le lacrime di delusione e rabbia per l’obiettivo che si allontana. Per un addio al Napoli che si avvicina senza quegli acuti che sperava. Senza riuscire a dare quell’apporto per raggiungere il traguardo agognato. Con quello di ieri Insigne è a quota 120 gol a solo uno da Hamsik, secondo cannoniere di sempre. Ma questi gol dovevano servire allo scudetto non alle classifiche marcatori"