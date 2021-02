Insigne, personalità e carattere: 100 gol e Szczesny battuto, finalmente la sua rivincita

Napoli Calcio - Protagonista della vittoria sulla Juventus è Insigne. Va con convinzione sul dischetto e cancella l'errore in Supercoppa contro Szczesny incrociando un destro fortissimo sotto la traversa. Personalità e carattere del capitano che riscatta nel migliore dei modi quella delusione e firma il gol numero 100 in maglia azzurra proprio contro la Juve regalando tre punti pesantissimi al Napoli. L'episodio chiave alla mezz'ora del primo tempo: manata di Chiellini su Rrahmani. L'arbitro Doveri richiamato dal Var va a rivedere la situazione al video e assegna il calcio di rigore. Il capitano si prende la rivincita e ritrova il sorriso, gioca da trequartista alle spalle di Osimhen in evidente crescita e capace di guadagnarsi tante punizioni importanti: Lorenzo così ha meno campo da coprire nella fase di non possesso (torna nel suo ruolo dopo i primi cambi di Gattuso al 20' della ripresa lottando come un leone nella fase difensiva). Lo riporta Il Mattino.

