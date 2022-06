Insigne oggi parte per il Canada in jet privato. CorSport: abiterà in appartamento, pare che la moglie sia in attesa del terzo figlio

Oggi Lorenzo Insigne partirà per il Canada a bordo di un jet privato messo a disposizione dal suo nuovo club, il Toronto F.C. Non sarà solo, ovviamente: moglie, figli, genitori, suoceri e qualche amico lo accompagneranno in un'avventura che rappresenta una svolta di vita ma anche un affascinante azzardo professionale. Ne parla il Corriere dello Sport.

Insigne parte per il Canada

L'esordio andrà in scena il 10 luglio al BMO Field di Toronto con San Jose, all'1.30 italiana, ma la notte non porterà consiglio:

"Vederlo a 7.265 chilometri da Napoli forse innescherà soltanto il gioco dei rimpianti. O forse no, chissà. Ma il legame è sempre più forte: pare che lady Jenny sia in dolce attesa e tra un po' la famiglia si allargherà. Evviva. E baby Insigne, ovviamente, nascerà a Napoli. Si parte a Ciampino. Dove ad attenderli ci sarà un jet privato da 18 posti che poco dopo decollerà con destinazione Canada. Gli Insignes abiteranno in un appartamento in pieno centro. Per la presentazione bisognerà attendere l'apertura dei trasferimenti datata 6 luglio. L'esordio con la sua nuova squadra il 10 luglio in casa con i San Jose Earthquakes"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli