Insigne: "Nazionale? Dopo un periodo un po' così ci voleva il gol con l'Italia! Sono partito da Napoli con due obiettivi in testa"

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha segnato in nazionale contro la Grecia ed ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

Una prestazione da leader, in fondo a una stagione agrodolce col Napoli.

«Ci voleva proprio... E non solo per me ma per tutta la squadra. Qui di leader ce ne sono molti: Giorgio (Chiellini, ndi), Verratti, Jorginho, Bonucci, io. Che lavorano con e per la squadra: perché questo è l’unico modo di fare bene nel calcio».